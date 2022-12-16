Altında uzmanlar üç aşamalı senaryoyu tartışıyor

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın son açıklamaları sonrası altında satışlar gelse de uzmanlar altının üç aşamalı şekilde 1896 dolara kadar gidebileceğini düşünüyor.

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ABD’de enflasyon oranın beklentinin çok altında kalmasıyla 1825 dolar kadar tırmanan ons altın, sonrasında Fed Başkanı Powell’dan gelen ‘faiz artışına devam’ açıklamasıyla 1780 barajının altına indi.

Yakın dönemde baskının sürebileceği belirtiliyor.

Nasıl Bir Ekonomi’den Evrim Küçük’ün haberine göreyse bu sürecin sonrasında üç aşamalı yükseliş beklentisi var.

Önce kritik 1785 destek seviyesini aşağı doğru kıran altında 1763 bir sonraki destek olarak izleniyor. Eğer bu seviyelerde altın, yeni oyuncuları piyasaya çekmeyi başaramazsa bir sonraki hedef olarak 1745 gösteriliyor. FXStreet uzmanları buradan sonra altındaki satışların 1721 dolara kadar gelebileceği uyarısı yapıyor. Ancak ABD’de Fed’in şahin tonunu bir tarafa bırakacağı inancı gelişirse o zaman yükseliş tarafında en önemli direnç 1805 dolar olarak gösteriliyor.

1900 dolara yaklaşabilir

Credit Suisse, altında 200 günlük hareketli ortalamanın 1790 seviyesine geldiğine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yapıyor: “Altın, şu anda 1790 dolarda görülen kritik 200 günlük hareketli ortalamaya yakın. Mevcut tabanla, 2022’deki düşüşün yüzde 50’lik düzeltmesi olan 1843 dolara, ardından 1877 dolara ve sonrasında 3’üncü durak olarak 1896 dolara seviyesine göz dikecek.”

Yükseliş bekleyen tarafta Investing.com analisti Barani Krishnan fiyatların yolunun 1950 dolara kadar açık olduğunu savunuyor.

‘Altın, portföy çeşitlendirmek için Bitcoin’den daha iyi’

Goldman Sachs, altın fiyatlarının uzun vadede Bitcoin’den daha iyi performans göstereceğini öngördü.

Bitcoin’in değerinin, gelecekte reel olarak kullanım imkanının düşünülerek belirlendiğini ve bu durumun onu değerli metallere göre daha oynak bir varlık haline getirdiğini belirten Goldman Sachs, “Birkaç büyük oyuncunun iflas başvurusunda bulunmalarının yarattığı sistemsel endişe de Bitcoin’in aşağı yönlü oynaklığını güçlendirdi” değerlendirmesini yapıyor.