Goldman Sachs’a göre portföy çeşitlendirmek için altın Bitcoin’den daha iyi

Goldman Sachs, altın fiyatlarının uzun vadede Bitcoin’den daha iyi performans göstereceğini öngördü.

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Foreks’te yer alan habere göre altın fiyatının sıkı finansal durumlardan etkilenmesinin olasılığının az olduğunu belirten Goldman Sachs, Bitcoin’in hala ‘spekülatif’ olarak kullanılmasından dolayı ‘altının faydalı bir portföy çeşitlendirici’ olduğunu savundu.

Bitcoin’in değerinin, gelecekte reel olarak kullanım imkanının düşünülerek belirlendiğini ve bu durumun onu değerli metallere göre daha oynak bir varlık haline getirdiğini belirten Goldman Sachs, “Birkaç büyük oyuncunun iflas başvurusunda bulunmalarının yarattığı sistemsel endişe de Bitcoin’in aşağı yönlü oynaklığını güçlendirdi” dedi.