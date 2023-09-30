Altın Portakal’ın iptali: İYİ Partili Poyraz, ‘fırsatçı muktedirler’e çattı

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Altın Portakal Film Festivali’nin iptaline ilişkin, “En son 12 Eylül darbesinin yaptırmadığı Altın Portakal’ı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında düzenleyemiyor olmak, hazindir, trajiktir” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Poyraz, sansürlemesi festivalin iptaline yol açan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli ‘seyretme şansı olmadığını’ söyledi.

‘Hain Fethullahçı Terör Örgütü’nün uluslararası niteliği olan bir istihbarat organizasyonu’ olduğunu söyleyen Poyraz, şunları dedi: “Siyasi ve idari otorite; elbette tasarrufta bulunma hakkına haizdir. Bu yönde gerekli birimlerden gerekli istihbarat raporlarını talep etmiştir. Adı üstünde istihbarat raporu hukuki değil idari niteliği olan dokümanlardır. Bu tasarruflara ilişkin yargı evrensel ve iç hukuk kurallarıyla objektif değerlendirme sonucu karar tesis etmek mecburiyetindedir.

Tüm bunların soncu olarak 21. yüzyılın en temel ilkesi düşünce kanaat ifade ve inanç özgürlükleri kapsamında sanatın ve sanatçının, basın özgürlüğü kapsamında gazetecinin eserlerini haberlerini görüşlerini ifade etme ve sergileme hakkı vardır. Bunun sınırları yine kanunlarımızda belirtilen çerçeveyle düzenlenmiştir.

Titizlikle korumamız gereken bu değerin ehliyetsiz yöneticiler, art niyetli paydaşlar ve fırsatçı muktedirler eliyle çiğnenip yok edilmek istenmesini ne akıl alır, ne vicdan kabul eder. Altın Portakal bizden önce vardı, bizden sonra de var olacaktır ve olmalıdır. Bunun sorumluluğu da hepimizin üstündedir. En son 12 Eylül darbesinin yaptırmadığı Altın Portakal’ı, cumhuriyetimizin 100’üncü yılında düzenleyemiyor olmak, hazindir, trajiktir. Zira festival iptal etmek tam da darbeci ve sansürcü zihniyetlerin arzusunu gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.”

Ne olmuştu?

Yönetmen Nejla Demirci’nin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlattığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı.

Sanatçıların direnişi karşısında geri adım atan yönetim, belgeseli yeniden seçkiye almıştı. Ancak bu defa da Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bakanlığın kararını ‘çok değerli’ bulmuştu: “Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez.”

Resmi açıklamaların ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu belgeselin yeniden seçkiden çıkarıldığını duyurmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çektiğini açıklamıştı. Yılan hikayesine dönen süreç tartışılmaya devam ederken CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek festivalin iptal edildiğini duyurmuştu.