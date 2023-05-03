Altın Palmiye Onur Ödülü Michael Douglas’a

Cannes Film Festivali, Altın Palmiye Onur Ödülü’ne bu yıl ABD’li oyuncu Michael Douglas’ı layık gördü.

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Bu yıl 76’ncı kez düzenlenen festival, Altın Palmiye Onur Ödülü’nü Michael Douglas’a, ‘parlak kariyeri ve sinemaya olan bağlılığı nedeniyle’ vereceğini açıkladı.

Yıldız oyuncu ödülünü 16 Mayıs günü yapılacak açılış töreninde alacak.

78 yaşındaki Michael Douglas, Cannes’a ilk kez 1979 yılında James Bridges’in yönettiği ‘Çin Sendromu‘ filmiyle gelmişti. 1992’de ‘Temel İçgüdü’ ve 1993’te ‘Sonun Başlangıcı” filmleriyle tekrar festivale konuk oldu. En son da, Steven Soderbergh’in 2013 yapımı ‘Şamdanın Ardında’ (Behind the Candelabra) filmi için festivaldeydi..

Douglas ödülle ilgili açıklamasında, “Cesur yaratıcılara, sanatsal cürete ve hikâye anlatımında mükemmelliğe uzun zamandır harika bir platform sağlayan Cannes’da olmak her zaman taze bir nefes olmuştur” dedi.