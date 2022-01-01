‘Altın Kız’ Betty White hayatını kaybetti

‘Altın Kızlar’ dizisindeki rolüyle hafızalara kazının ABD’li oyuncu Betty White hayatını kaybetti.

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Dün evinde hayatını kaybettiği açıklanan oyuncu 17 Ocak’ta 100 yaşına girecekti.

80 yıllık kariyerinde pek çok ödül alan oyuncu, 80’lerin meşhur sitcomu ‘Altın Kızlar’daki Rose Nylund rolüyle bir televizyon efsanesine dönüşmüştü.

Televizyonda ilk tek başına talk show programı sunan kadın olarak birçok hemcinsine de öncü oldu.

Birkaç hafta önce People dergisine verdiği röportajda “Bu yaşta bu kadar sağlıklı olduğum ve iyi hissetiğim için çok şanslıyım” diyen White uzun yaşamının sırrı olarak da diyetiyle ilgili şaka yapmış, “Yeşil olan her şeyden uzak durmaya çalışıyorum, galiba işe yarıyor” demişti.