Altın halhallı bülbül ‘Ökkeş’in ilginç hobileri

İstanbul Fatih’te kuyumculuk yapan Mahmut Cemaleddin Seyyit’in ‘Ökkeş’ adını verdiği ve ayağına altın halhal taktığı Arap bülbülünün ilginç hobileri var. Gün içinde altınlarla oynamayı seven Ökkeş, arada ziyaretine gittiği esnafın da parasını çalıyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Hataylı Seyyit iki yıl önce ziyarete gittiği memleketinde Arap bülbülü sahiplendi. Bülbülü İstanbul’a getiren Seyyit ona yıllar önce kaybettiği kuşu ‘Ökkeş’in adını verdi. Seyyit, bülbüle zamanının çoğunu geçirdiği Fatih’teki kuyumcu dükkanında bakmaya başladı.

Sahibinin omzunda gezen, zamanla hem müşterilerin hem de bölge esnafının ilgi odağı olan bülbül, dükkanın maskotu haline geldi.

Kafesinden çıktığında kuyumcu dükkanındaki altın takılarla oynayan ‘Ökkeş’, dışarı çıktığında çevredeki esnafa uğramayı da ihmal etmiyor.

Seyyit’in ayağına altın halhal taktığı kuşuyla kurduğu yakın ilişki görenlerin ilgisini çekiyor.

Seyyit, sıcak iklimlerde yaşayan kuşu İstanbul’a getirdiği ilk zamanlarda havaya alışması için sıklıkla dışarı saldığını belirtti. Marul ve salatalığı çok seven kuşuna özel yemekler hazırladığını aktaran Seyyit, çok sevmesine rağmen saldırganlaştığı için et vermeyi tercih etmediğini ifade etti.

Ökkeş’in çevredeki esnafla ilişkisinin de çok iyi olduğunu söyleyen Seyyit, “Yandaki esnaf arkadaşı tanıyor. Diğer tarafta çiçekçi var, oraya gider geri gelir. Yani buradaki herkes tanıyor onu. Sevenleri çok, müşteri olsun esnaf olsun, çok gideni geleni, soranı var. Gün geçtikçe de çoğalıyor” ifadelerini kullandı.

Para çalıyor

Fatih’te kuruyemiş dükkanı işleten Nurettin Bunsuz, Ökkeş’i iki yıldır tanıdığını belirterek, ‘Ökkeş’in bazen arsızlık yapıp para çaldığını’ söyledi.