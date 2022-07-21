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Yaramazlara biraz batar!

‘Altılı masa’nın altıncı toplantısının tarihi değişti


Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin altıncı toplantısının tarihi değişti. 7 Ağustos’taki toplantı, 21 Ağustos’a ertelendi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak ‘altılı masa’nın tarihi, parti liderlerinin programı nedeniyle değiştirildi. 


İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğindeki beşinci toplantıda, partiler 7 Ağustos’ta Saadet Partisi’nde toplanacaktı. Bu toplantı ilk tur toplantıların sonuncusu olacaktı. 

Parti genel başkanlarının yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde olacak.

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