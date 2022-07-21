‘Altılı masa’nın altıncı toplantısının tarihi değişti

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin altıncı toplantısının tarihi değişti. 7 Ağustos’taki toplantı, 21 Ağustos’a ertelendi.
Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak ‘altılı masa’nın tarihi, parti liderlerinin programı nedeniyle değiştirildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğindeki beşinci toplantıda, partiler 7 Ağustos’ta Saadet Partisi’nde toplanacaktı. Bu toplantı ilk tur toplantıların sonuncusu olacaktı.
Parti genel başkanlarının yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde olacak.