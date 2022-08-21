‘Altılı masa’da ilk turun son görüşmesi bitti: Ortak açıklamada ‘kararlılık’ vurgusu

Altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem hedefiyle başlayan toplantıların ilk turunun son görüşmesi Saadet Partisi’nin genel merkezinde gerçekleştirildi. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada kararlılık mesajı verildi. Görüşmelerin 2 Ekim’de devam edeceği açıklandı.

Fotoğraf: ANKA

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin yer aldığı ‘altılı masa’nın ilk tur toplantıları sona erdi. İlk turun son toplantısına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yaptı.

‘Altılı masa’nın temsilcilerini SAADET lideri Karamollaoğlu kapıda karşıladı. Görüşmeye ilk olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gelirken, ardından sırasıyla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geldi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada görüşmelerin 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde devam edeceği duyuruldu.

Masanın toplandığı 12 Şubat’tan daha kararlı olduğu vurgulanan açıklamada cumhurbaşkanı adayının ortak olacağı ve 13. Cumhurbaşkanı seçileceği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Toplumun her bir kesimini ve 85 milyon insanımızı en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye’yi inşa etmek ve vatandaşlarımızın tüm problemlerine çözüm oluşturmak amacıyla başlattığımız ‘Liderler Buluşmaları’nın birinci turunu, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 6. toplantımızla tamamlıyoruz.

Siyasette istişareyi, nezaketi, centilmenliği ve iş birliğini ilke olarak benimsemiş partilerin Genel Başkanları olarak;

Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına, yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk.

O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından ‘6’lı Masa’ olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir.

Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat’tan çok daha kararlı ve umutluyuz!

Siyasi iktidarın, ortaklarının, varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyasi mühendisliklerine, çabalarına, hakaretlerine, isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güçle 28 Şubat 2022 tarihinde &Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi’ geniş katılımlı bir organizasyonla kamuoyu ile paylaştık.

Kurduğumuz komisyonlarla, ortaya koyduğumuz ilkeleri tek tek hayata geçirme hazırlıklarımızın hukuki ve toplumsal alt yapılarını güçlendirecek adımlar attık.

Bu çerçevede; geçtiğimiz süreç içinde ‘Temel İlkeler ve Hedefler’, ‘Seçim Güvenliği’ ve ‘Bazı Ekonomik Kurumların Reformu’ komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık. Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik.

Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik.

Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz.

Bugünden itibaren seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere önümüzdeki tüm süreçlerde istişareye önem veren anlayışımızla birlikte yol yürümeye devam etme kararlılığında olduğumuzun altını tekraren çizmek isteriz.

Ülkemizi, hemen her alanda içine sürüklendiği bu krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek; mücadelemiz ve iş birliğimiz, hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda devam edecektir.

Şu hususu da özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz ki, son dönemlerde yoğunlaşan partilerimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlığımızı asla sarsamayacaktır.

Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız.

Milletimiz emin olsun; ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı’ hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, ‘Herkesin Cumhurbaşkanı’ olacaktır.

Milletimiz müsterih olsun; bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı.

Bu topraklarda;

Toplumsal kutuplaşma son bulacak; toplumsal barış hakim olacak.

Öfke ve nefret dili kaybedecek; nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek.

Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek.

Rüşvet, torpil, iltimas gidecek; adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek.

Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak.

İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak; üretim esas alınacak.

Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek.

Şimdi, karamsarlığa kapılma zamanı değildir! Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır.

Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak!

Bu vesileyle milletimizin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve tazimle anıyoruz.

Bu inanç ve kararlılıkla iş birliğimizin çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğini ve bir sonraki toplantımızı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 14.00’da CHP Genel Merkezinde gerçekleştireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Ne olmuştu?

Altı partinin liderleri ilk olarak 12 Şubat’ta Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel tesislerinde bir araya gelmişti. İkinci toplantının adresi 27 Mart’ta DEVA lideri Ali Babacan ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi olmuştu. Ardından ise 24 Nisan’da Demokrat Parti, 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi, 3 Temmuz’da İYİ Parti’nin ev sahipliğinde toplantılar yapılmıştı.

Liderlerin buluşmaları arasında 28 Şubat’ta Ankara’da güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için ortaya çıkan mutabakat kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Liderler her görüşme sonrası yazılı açıklamalar yapmış ve ortak çalışılacak alanlar için komisyonlar görevlendirmişti.