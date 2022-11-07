‘Altılı masa’ toplantısı öncesi: Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi olacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ‘altılı masa’nın ikinci tur ikinci toplantısı öncesi Adana’da nikah şahitliği yapacak.

Fotoğraf: CHP

Adana’ya 12 Kasım’da gidecek iki lider sabah saatlerinde Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin geçtiğimiz günlerde her iki lidere tören davetiyelerini Ankara’da teslim etti.

Akşener ve Kılıçdaroğlu daha sonra akşam saatlerinde CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlu Mert Karalar’ın nikah şahitliğini yapacak.

TÜYAP Fuar Alanı’nda gerçekleşecek olan düğüne yaklaşık 3 bin kişi davet edilirken iki liderin nikah töreni sonrası kentten ayrılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener iki gün sonra da altılı masanın DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantısına katılacak.

Kılıçdaroğlu Adana’daki açılış ve nikaha Bursa’daki ziyaretlerinin ardından katılacak.