Altı yaşındaki Mustafa’ya, beyin ölümü gerçekleşen altı aylık bebeğin böbrekleri nakledildi

Böbrekleri iflas ettiği için iki yıldır Bursa’da diyalize giren altı yaşındaki çocuk, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi’nde altı aylık bir bebekten yapılan nakille sağlığına kavuştu.

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AA’nın üniversitenin açıklamasından aktardığına göre, İnegöl ilçesinde yaşayan Mustafa Pal, böbrek hastası olarak dünyaya geldi. Dört yaşına geldiğinde böbrekleri iflas etti. İki yıl boyunca diyalize giren Mustafa’ya, Samsun’da yatakta havasız kalıp beyin ölümü gerçekleşen altı aylık bebeğin böbrekleri nakledildi.

Nakil ameliyatını BUÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek, uzman doktor Kadir Ömür Günseven ve ekibi yaptı.

Çocuk Nefroloji bölümünde yatan Mustafa’nın takibini yapan Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Dönmez şunları söyledi: “Samsun’da altı aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesi tarafından bağışlanan organlar, altı yaşındaki Mustafa’ya başarılı şekilde nakledildi. Bağış yapan aileyi tebrik ediyorum. Bir kişinin organ bağışı beş kişiyi hayata bağlıyor. Minik çocuğun böbrekleri sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Minik böbrekler onunla birlikte büyüyecek.”

Anne Selma Pal ise oğlunun doğuştan itibaren böbrek rahatsızlığı çektiğini dile getirerek, “Bağış yapan aileden Allah razı olsun. Çocuğum nakledilen böbrekler sayesinde diyalize girmekten kurtuldu ve sağlığına kavuştu. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarıma teşekkür ederim” dedi.

Ameliyatı yapan doktor Günseven de, “Ameliyat çok başarılı geçti. İki saatte nakil işlemini gerçekleştirdik. Çocuğumuz nakilin ilk gününde idrar çıkarttı” ifadelerini kullandı.