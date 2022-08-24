6 milyon kişinin icralık borcunun tasfiyesi için destek paketi

Altı milyona yakın kişinin yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek.

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NTV’den Ahmet Ergen’in aktardığına göre AKP’nin üstünde çalıştığı destek paketinde sona gelindi.

İki ayaklı olması planlanan pakette 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.

Paketin ikinci ayağını varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen icradaki borçlar oluşturacak.

Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Gazetecilere konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati borçların önemli bir kısmının elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını söyledi.

Düzenleme Meclis’ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.