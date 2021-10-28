Altı maddede ‘dijital gençlik’ rehberi

Yaşınızı ele veren sadece saçlarınızdaki beyazlar, dizlerinizdeki ağrılar, yahut genişleyen bel çevreniz değil. Dijital hayata uyumunuz da doğum tarihiniz hakkında çok şey söylüyor. E-postalarınızı sorunsuzca gönderiyor olabilirsiniz. Bankacılık işlemlerinizi İnternet şubesinden kolaylıkla yapıyor, hatta video edit programları kullanıyor da olabilirsiniz. Ancak unutmayın, dijital dünya gelişen teknolojiyle birlikte her gün yeniden kuruluyor. İşte Z kuşağıyla hizalanmak isteyenler için Wall Street Journal’ın yayınladığı altı maddelik güncellenme listesi.

Restoranda menü istemeyin; QR kod okuyucunuzu kullanın

Pandemiyle birlikte elinizde tuttuğumuz fiziki menüden, QR koduyla telefonumuza gelen dijital menüye hızlı geçiş yaptık. Bu alışkanlığımızı sürdürmemek için hiçbir sebebimiz yok. Hatta bazı restoranlar kağıt menüden toptan vazgeçip dijital menüye geçti. Bunun için ayrı bir QR kod oyucusuna da ihtiyaç yok. QR kodu okutmak için telefon kamerasını kullanmanız yeterli.

ATM’den para çekmeyin; para transfer platformlarını kullanın

Restoranda, alışverişte, hatta takside nakit para kullanımı yerini çoktan kredi kartına bıraktı. Kişiler arası para transferi de çoğu zaman mobil ya da internet bankacılığı üzerinden yapılıyor. Son dönemde ise nakit para bile elektronik ortamda el değiştiriyor. Arkadaşınıza borç, çocuğunuza harçlık verecekseniz para transfer platformları elinizin altında. ATM arama zahmetinden ve sıraya girmekten kurtulacağınız gibi Z kuşağı usulü para alıp vereceksiniz.

Kullanma kılavuzlarını bir kenara bırakın; YouTube videolarını açın

Demonte bir mobilyayı kurarken ya da yeni aldığınız bir ev aletini ilk kez kullanırken, kullanma kılavuzunu okumaya çalışıp gözlerinizi bozmanıza gerek kalmadı. Youtube, aklınıza gelen hemen her şeyin nasıl kurulacağını, kullanılacağını, bozulduğunda nasıl yeniden çalışır hale getirileceğini gösteren videolarla dolu. İngilizce içerik elbette daha fazla ama söz konusu video olunca, çoğu zaman dili anlamanız da gerekmiyor. Peki en iyi videoyu nasıl seçeceksiniz? Açın ve bakın, işinize yaramadıysa hemen bir başkasına geçin. Onlarca video arasında size uygun olanını mutlaka bulacaksınız.

E-postanıza uzun URL bağlantıları yapıştırmayın; bağlantıyı hiperlink içine yerleştirin

İki satırlık e-postanıza, sembollerle dolu 10 satırlık bir URL yapıştırarak görüntü kirliliği yaratmak yerine, bağlantıyı hiperlink olarak verin. Çoğu e-posta sunucusu, notunuzun gövdesindeki ilgili metne köprü oluşturarak çirkin bir URL’yi gizleyebilmenizi sağlıyor. Nasıl kullanacağınızı öğrenip pratik kazanmak için, Mac’in ve Microsoft’un destek sayfalarına göz atabilirsiniz.

Şifrelerinizi bir kenara yazmayın; şifre yöneticisi kullanın

Banka, e-posta, online alışveriş hesaplarınıza çözülmesi zor şifreler koyuyor ve bunları bir e-posta taslağında saklıyorsanız, geçmiş olsun! Şifreler çoktan korsanların eline geçmiş olabilir. Kaybetmeyeceğinizden eminseniz hepsini bir kağıda yazıp saklayabilir, gerektiğinde kullanabilirsiniz. Ama çok daha kolayı var: LastPass, Keeper, Dashlane gibi bir şifre yöneticisi kullanabilirsiniz. Girdiğiniz her şifreyi güvenli şekilde kaydedip saklayan programlardaki kayıtlarınıza tek bir şifreyle ulaşmanız mümkün.

Belgelerinizi bilgisayarda ya da flash bellekte saklamayın; bulut teknolojisini kullanın

Neden artık bilgisayarlarınızda DVD oynatıcı yok biliyor musunuz? Çünkü artık DVD yok. Aynı mantıkla, yeni modellerde USB girişleri de bulunmuyor. Bu durumda, flash belleklerde alıp verdiğiniz büyük belgeleri nasıl ileteceksiniz? Tabii ki bulut teknolojisiyle. Apple iCloud, Google Drive, Dropbox gibi farklı servisler bunun için var ve teknolojiyi takip edenler tarafından kullanılıyor.