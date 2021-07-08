Diken

Yaramazlara biraz batar!

Altı ineğin kuyruğu kesildi: Bir gözaltı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, üç inek kısmen, üç inek de tamamen kuyruğu kesilmiş olarak bulundu. A.K., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

İlçeye bağlı Kuzbağı köyü Akpınar Yaylası’nda besicilikle uğraşan Murat Yılmaz, sabah otlamaya bıraktığı büyükbaşlarından altısını akşam kuyrukları kesilmiş halde buldu. Yılmaz’ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 


Ekiplerin incelemesi sonucu aynı bölgede yaşayan A.K., gözaltına alındı. Kuyruğu kesilen hayvanlara ise yaylaya çağırılan veteriner hekim müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON HABERLER

Yavaş internetin nedenini anlatan Türk Telekom müdürü, TÜİK’e sığındı

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Türkiye’deki yavaş internet bağlantısının nedenlerini anlatırken, son dönemde enflasyon, işsizlik gibi veriler üzerinden eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet istatistiklerine bakılması gerektiğini, diğer istatistiklerin yanıltıcı olduğunu savundu.

Hükümetin ‘kredi dalgası’na hazırladığı kamu bankalarında sermaye bitmiş

Hükümetin geçen sene pandemi ile savaşında düşük faizli kredilerle genişlemeci politikaların ön saflarında yer alan kamu bankalarının yeni sermaye gereksinimi artarken, konuya yakın bankacılık kaynakları ve hükümet yetkilileri bir yandan da geri dönmeyen kredilerden oluşan sorunlu krediler için acil bir plana ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

İngiltere final ‘sarhoşu’

İngiltere, dün akşam oynanan yarı final maçında Danimarka’yı uzatmalarda 2-1 yenerek EURO 2020’de finale yükseldi. Herry Kane’in 104’üncü dakikada penaltı kaçırdıktan sonra topu takip ederek filelere yolladığı anda öne geçen takım 1966’da, finalde Batı Almanya’yı 4-2 yenerek şampiyon oldukları Dünya Kupası’ndan 55 yıl sonra ilk defa büyük bir turnuvada, 60 bini aşkın seyirci önünde final biletini aldı.