Altı ineğin kuyruğu kesildi: Bir gözaltı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde, üç inek kısmen, üç inek de tamamen kuyruğu kesilmiş olarak bulundu. A.K., şüphe üzerine gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Kuzbağı köyü Akpınar Yaylası’nda besicilikle uğraşan Murat Yılmaz, sabah otlamaya bıraktığı büyükbaşlarından altısını akşam kuyrukları kesilmiş halde buldu. Yılmaz’ın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesi sonucu aynı bölgede yaşayan A.K., gözaltına alındı. Kuyruğu kesilen hayvanlara ise yaylaya çağırılan veteriner hekim müdahale etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.