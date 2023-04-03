Altı il daha afet bölgesi ilan edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman da afet bölgesi ilan edildi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre 6 Şubat’ta meydana gelen çifte depremlerin ardından sürdürülen hasar tespit çalışmaları sonucu, afet bölgesi ilan edilen 11 il ve Sivas’ın Gürün ilçesine altı şehir daha eklendi.

Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kabul edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hasar tespit çalışmaları neticesinde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’da yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edildi. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ kabul edildi.”