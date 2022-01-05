Altı gündür aranan hemşirenin cansız bedeni bulundu

Denizli’de altı gün önce kaybolan 23 yaşındaki hemşire ormanlık alanda ölü bulundu.
Polis, Pamukkale ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Batuhan Yiğit’i Karşıyaka Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dere yatağında hareketsiz halde buldu.
Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, Yiğit’in öldüğünü belirledi.
Boynunda ve elinde bıçak izine rastlanan Yiğit’in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve İstanbul’da bir sağlık kurumuna ataması yapılan Yiğit’ten 30 Aralık’tan bu yana haber alınamıyordu.