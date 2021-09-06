Altı Filistinli mahkum, yüksek güvenlikli İsrail hapishanesinden tünel kazarak kaçtı

Filistinli altı mahkum, İsrail’de ‘çelik kasa’ olarak bilinen yüksek güvenli Gilboa hapishanesinden tünel kazarak kaçtı.

וכך זה נראה מתוך תא 2 אגף חמש בכלא גלבוע.

פיר מנהרה בשירותים שהוביל אל מחוץ לחומות הכלא pic.twitter.com/IsKfG8B56R — Josh Breiner (@JoshBreiner) September 6, 2021

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), kaçanlarının isimlerini Fetih Hareketi’nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda olarak duyurdu.

האסירים שעל פי החשד ברחו הלילה מכלא שיטה (הגלבוע) הכי מוכר זכריא זביידי איש הפת"ח. השאר מהגיהאד האסלאמי. pic.twitter.com/zx9mlyUlko — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) September 6, 2021

Gilboa Hapishanesi’nin İsrail’deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004 yılında açıldığı bildiriliyor.

İsrail’in Yediot Ahranot gazetesi söz konusu haberi, ‘İsrail’de sıkı korunan hapishanelerden birinde dram’ başlığıyla duyurdu.

“Hapishaneler İdaresi, sabahın erken saatlerinde tutukluların yerlerinde olmadığını ve tünel kazarak kaçtıklarını fark etti” denilen haberde, Gilboa Hapishanesi’nin, 1948 topraklarındaki operasyonlardan sorumlu tutulan Filistinlilerin bulunduğu yüksek güvenlikli bir cezaevi olduğu belirtildi.

Tutukluların firar ettiğinin sabah 4’te anlaşıldığı ancak yürütülen soruşturmanın ilk sonuçlarına göre kaçışın, sabah 1.30’da gerçekleştiği aktarılan haberde, “Gilboa bölgesinde İsrail ile Filistin topraklarını ayıran çit hattında birçok kişinin izinsiz geçiş yaptığı boşlukların olduğu biliniyor” ifadesi kullanıldı.

Haberde İsrail Hapishaneler İdaresi’nin, söz konusu hapishanede yaklaşık 400 tutukluyu diğer hapishanelere dağıtma kararı aldığı kaydedildi.

Walla News sitesi, kaçanların tamamının ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış mahkumlardan oluştuğunu yazdı.

Başlatılan insan avı kapsamında polis, asker ve iç istihbarat servisi Şin Bet hava unsurları eşliğinde seferber olurken İsrail ordusu kaçakların Ürdün’e geçişini önlemek için Batı Şeria’da yolları kapattı.

Kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kuruldu

İsrail’in Haaretz gazetesi de İsrail İç İstihbarat Servisinden (Şabak), ‘firari mahkumların, kaçak telefon kullanarak hapishane dışındaki kişilerle irtibat kurduğu ve kaçış operasyonu için onları bekleyen bir aracın olduğu’ bilgisini aldıklarını aktardı.

Yöredeki Yahudi çiftçilerin firarileri sabah hırsız oldukları düşüncesiyle polise ihbar ettiği belirtilen haberde, Hapishaneler İdaresi’nden bir yetkilinin, olayı ‘büyük bir güvenlik ve istihbarat hatası’ olarak nitelendirdiği kaydedildi.