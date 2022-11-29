Altı Aziz Nesin hikayesinden uyarlandı: Tolga Örnek’in yeni filminin vizyon tarihi belli oldu

Yönetmen ve senarist Tolga Örnek’in altı farklı Aziz Nesin hikayesinden uyarlanan yeni filmi ‘Mucize Aynalar’ 24 Şubat 2023’te beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

‘Devrim Arabaları’, ‘Labirent’, ‘Kaybedenler Kulübü’ gibi filmlere imza atan Örnek, bu film için Los Angeles’tan Türkiye’ye gelmişti.

Seyirciyi hem gerçekçi hem de gerçeküstü bir yolculuğa çıkarmayı amaçlayan filmin başrollerini Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer ve Eren Demirbaş paylaşıyor.

Nesin Vakfı’nın desteğiyle, vakfın 50’nci yılına özel yayımlanacak film, 24 Şubat 2023’te tüm Türkiye’de sinemalarda seyirciyle buluşacak.