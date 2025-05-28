Altan Öymen: Yer, yatak, masa kaldı mı hâlâ hapishanelerde…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Tutuklanan kişilerin hepsine yetecek kadar yer, yatak, masa kaldı mı hâlâ hapishanelerde… Çünkü şu sıralardaki haberlere göre “hapishanelerden hapishanelere” nakledilme işlemleri de artmaya başladı. Ayrıca, sanıkların ziyaretçileriyle görüşme olanaklarının daraltıldığı haberleri de var.

Ve “dalga” gruplarının sayıları giderek artıyor. Sadece İstanbul’daki dalgaların grup numaraları 5’i buldu.

Bu “gözaltına alma”, “tutuklama” faaliyetleri 2007’de Ergenekon duruşmalarıyla başlamıştı. Daha önceki yazılarımda onları hatırlatmıştım. Davalara numaralama usulü yetmemişti. Büyük bir kısmına, numaralamanın yanında, dava konusunun da hatırlanması için isimler konulması devam etmişti.

Peki sonuç: O işlemler, tutuklamalar, duruşmalar yıllarca sürmüş, sonuçta ise tamamına yakınının haklarındaki cezalar kaldırılmıştı. Çünkü iddianamelerde kanıt diye öne sürülen iddiaların çoğunun geçersiz olduğu anlaşılmıştı.

Altan Öymen’in yazısı