Altan Öymen: Bu manzarayı hâlâ sürdürmeye çalışmanın sebebi nedir?

Türkiye’nin daha birçok gazetecisinin, düşünürünün, aydın insanının hapiste tutulması yıllardır devam ediyor. “Yıllardır” derken bazısının cezası 6 yıldır, 7 yıldır sürüyor. Osman Kavala’nın, Selahattin Demirtaş’ın ve diğer birçok kişinin.

Hepsinin kısa biyografileri arka arkaya yazılsa yüzlerce sayfalık kitaplar oluşturulabilecek kadar çok kişinin durumu, bugünkü yönetim döneminin “eser”leri arasında tarihe geçecek…

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, Cumhuriyetimizin demokratikleştirilmesi sürecine ulaşmanın 73’üncü yılını kutlamaya hazırlandığımız şu sıralarda, bu manzarayı hâlâ sürdürmeye çalışmanın sebebi nedir? Bu konuyla ilgili olan herkes, bu soru üzerine düşünmeye başlasa iyi olacaktır.

Altan Öymen’in yazısı