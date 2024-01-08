Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçildi.

Alperen Şengün.

NBA’den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets’ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda 11’inci haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

NBA Players of the Week for Week 11.



West: Alperen Sengun (@HoustonRockets)

East: Jalen Brunson (@nyknicks) pic.twitter.com/aC61lE39he — NBA (@NBA) January 8, 2024

Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

New York Knicks’ten Jalen Brunson da Doğu Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçildi. Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.