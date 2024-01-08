Yaramazlara biraz batar!

Alperen Şengün haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçildi.

Alperen Şengün.

NBA’den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan Rockets’ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı’nda 11’inci haftanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.


Alperen, hafta boyunca maç başına 24 sayı, 7 ribaunt ve 4,5 asist ortalamalarıyla oynadı.

New York Knicks’ten Jalen Brunson da Doğu Konferansı’nda haftanın oyuncusu seçildi. Brunson, haftayı 27,3 sayı, 3,3 ribaunt, 9,3 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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