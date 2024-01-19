Alp Altınörs: Çözüm hilafet değil, bağımsız Filistin

Filistin sorunu, ulusal bir sorundur. Çözümü de Filistin’in Türk egemenliğine girmesinde değil, bağımsız devletini kurmasında yatar. Hamas dahil, hiçbir Filistinli partinin de Türkler halifelik ilan edip bizi kanatları altına alsın gibi bir talebi de yok!

Ayrıca, Suriye, Tunus ve Cezayir hariç neredeyse tümü şeriatla veya şeriata yakın düzenlerle yönetilen Arap devletleri neden Türkiye’nin halifeliğini kabul edecekler?

İdealize edilmiş ve çarpıtılmış bir tarih anlatısını bugünün gerçek sorunlarına yanıt saymak, hayal aleminde yaşamaktır. Tersine, Erdoğan’ın Osmanlıcı politikalarının, Türkiye’nin Filistin meselesindeki etkisizliğinin esas sebebi olduğunu açıkça ortaya koymak gerekir. İşte Erdoğan, 7 Ekim’den beri Gazze’yle ilgili onlarca açıklama, konuşma yaptı; ama ne İsrail’i bir milim geriletebildi ne de rehine takası gibi somut meselelerde masada Türkiye yer alabildi.

Filistin meselesinin çözümü, bağımsız Filistin devletinin (1948 BM veya 1967 sınırlarında) kuruluşundan, Filistin topraklarından İsrail ordusunun ve yerleşimcilerinin çekilmesinden, sürgünlerin Filistin’e dönüşünden geçer. Filistin davasını evrenselleştiren, ona ABD’de, İngiltere’de, kıta Avrupası’nda sokakların desteğini kazandıran da bu meşru, ulusal-demokratik amaçlardır.

Alp Altınörs’ün yazısı