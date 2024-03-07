Almanya'ya kaçış artarak sürüyor

Türkiye’den son yıllarda ekonomik ve siyasi gerekçelerle Avrupa ülkelerine başlayan göç, bu yıl da artarak devam ediyor.

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Almanya’da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) şubata ilişkin iltica başvurusu sayılarını kamuoyuyla paylaştı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre şubattaki iltica başvuru sayısı 19 bin 494.

Bunlardan 5 bin 960’ının Suriyeli, 3 bin 2’sinin Afgan, 2 bin 863’üyse Türk vatandaşı.

Bu ülkeleri Irak, Somali, İran, Kolombiya, Rusya ve Gine takip etti.

Bu veriler, 2024’ün ilk iki ayında yapılan başvuruların beşte üçünün Suriye, Afganistan ve Türk vatandaşlarına ait olduğunu ortaya koydu.

İltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısı 2023’ün ilk iki ayına kıyasla yüzde 12,3 artarak 6 bin 809’dan 7 bin 649’a yükseldi.

Suriyelilere onay, Türk vatandaşlarına ret

BAMF verilerine göre, 2024’ün ilk iki ayındaki iltica başvurularının yüzde 45’ine olumlu yanıt verildi.

Suriye vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 86,5’i kabul edilirken bu oran Afganistan vatandaşlarında yüzde 67,1 olarak kayıtlara geçti.

Türk vatandaşlarınınsa sadece yüzde 7,8’inin iltica başvurusu kabul edildi.