Almanya’ya iltica başvurusunda en fazla artış Türkiye’den

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi’nin (BAMF)verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında iltica başvuruları 2022 toplamını geçti. Türkiye’den başvurular geçen yılın tamamına göre yüzde 45 arttı. Bu, ülke bazında Almanya’ya iltica başvurularındaki en yüksek artış oranı.

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BAMF eylül ayına dair iltica başvurusu rakamlarını açıkladı. Buna göre bu yılın ilk dokuz ayında Almanya’ya yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,3 arttı.

DW Türkçe’nin haberine göre BAMF’ye sadece eylülde 29 bin 570 iltica başvurusu yapıldı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 0,5’lik bir artışa tekabül ediyor.

Ocaktan eylüle kadar yapılan iltica başvurularının toplam sayısı 251 bin 213 olarak açıklandı. Bu rakam bu yılın ilk dokuz ayında, 2022 toplamından daha fazla iltica başvurusu yapıldığını ortaya koydu.

Başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk üç sırada.

En fazla artış Türkiye’den

Almanya’ya en fazla iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı. Ancakı oransal olarak en fazla artış Türkiye’den yapılan başvurularda gözlendi. Ocak-eylül döneminde Türkiye’den toplam 36 bin 309 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın tamamında Türkiye’den yapılan başvuruların sayısı 25 bin 54’tü. Bu, geçen yıla göre yüzde 45’lik bir artışa işaret ediyor.

Bu yılın ilk dokuz ayında Suriye’den yapılan başvuruların sayısı 73 bin 97 olarak açıklandı. Suriye’yi 41 bin 729 ile Afganistan, 36 bin 309 ile Türkiye, 9 bin 524 başvuru ile Irak ve 8 bin 401 ile İran takip ediyor.

2022 raporu

BAMF’nin yıllık raporuna göre 2022’de Almanya’da iltica başvurularında 72 bin 646 başvuruyla yine Suriyeliler ilk sıradaydı. İkinci sırada 41 bin 471 kişiyle Afganistan vatandaşları, üçüncü sırada ise 25 bin 54 kişiyle Türk vatandaşları yer almıştı. İltica başvurularında bu üç ülkeyi 16 bin 328 başvuruyla Irak ve 8 bin 865 başvuruyla Gürcistan takip etmişti.