Almanya dokuz bin depremzedeye vize verdi

Almanya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yaklaşık dokuz bin kişiye vize verdiğini duyurdu.

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Berlin hükümeti, depremzedelere 90 günlüğüne Almanya’daki yakınların yanında barınabilme imkanı tanıdığını duyurmuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Funke Medya Grubu’nun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Çok hızlı hareket ettik ve insani yardımlarda bulunduk” dedi.

Bugüne dek, 6 bin 500’den fazlası Türk depremzedelere olmak üzere 7 bin 652 kişiye vize verildiğini belirten Faeser, binden fazla depremzedeye de aile birleşimi kapsamında vize verildiğini aktardı. Bu vizeden ağırlıklı olarak Suriye vatandaşlarının faydalandığı belirtiliyor.

6 Şubat depremlerinde, Türkiye ve Suriye’de resmi rakamlara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.