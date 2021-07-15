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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın batısında bulunan Rheinland-Pflaz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışla oluşan sel ve su baskınlarında en az 33 kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Rekor düzeyde yağı sonrası oluşan su baskınlarında onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.


AA’nın aktardığı Koblenz polisinin açıklamasında Rheinland-Pfalz eyaletinin Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 18’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de çeşitli kentlerde ilk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Rheinland-Plalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, böyle bir felaketi şimdiye kadar görmediğini belirterek, “Bu gerçekten çok yıkıcı” değerlendirmesinde bulundu.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.

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