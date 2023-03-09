Almanya’da kiliseye silahlı saldırı: En az altı ölü, çok sayıda yaralı

Almanya’nın Hamburg kentindeki bir kilisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre altı kişinin öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın Alman medyasından aktardığına göre, Yehova Şahitleri’ne ait bir kiliseye silahlı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerse kaçtı.

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, GroßBorstel semtindeki Deelböge Caddesi’ndeki kilisede ateş açıldığı, saldırı sonrası ölenlerin olduğu, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.