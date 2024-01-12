Almanya’da eşcinsel olduğu için ayrımcılığa uğrayan askerlere tazminat

Almanya Savunma Bakanlığı eşcinsel oldukları için orduda ayrımcılığa maruz kalan askerlere tazminat ödendiğini açıkladı.

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DW Türkçe’nin bakanlık açıklmasından aktardığına göre eşcinsel oldukları için ayrımcılığa maruz kalan 156 askere 2021’deki yasal düzenleme çerçevesinde tazminat ödendi. Alman Yazı İşleri Ağı’nın (RND) haberine göre 156 askere ödenen tazminat miktarı 450 bin avro.

Almanya’da eşcinsel oldukları gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kalan askerlerin haklarının korunmasını ve tazminat alabilmelerini öngören yasa 2021’de yürürlüğe girmişti.

Bu tarihten beri 195 askerin yasadan yararlanmak için başvuruda bulunduğu ve başvuruların yüzde 80’inin kabul edildiği belirtildi.

Alman ordusundaki eşcinseller ilk defa 2000’de hukuki koruma statüsü almıştı.