Almanya’da enflasyon yüzde 8,8’le son 50 yılın zirvesinde

Almanya Federal İstatistik Kurumu, tüketici fiyatlarının ağustosta yıllık bazda yüzde 8,8 arttığını açıkladı. Bu, son 50 yılın zirvesinde.

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Almanya’da en yüksek enflasyon yüzde 11,54’le 1951’de ölçülmüştü.

Ekonomide neler oluyor?

Dünyada para muslukları Covid-19 salgını nedeniyle açılmış, sonucunda enflasyonist baskıların artması ve Rusya’yla Ukrayna arasında patlak veren savaşla birlikte sıkı para politikasına dönülmüştü.

ABD Merkez Bankası (Fed), 1980’lerden beri görülen en yüksek enflasyonla mücadele etmek için 2018’den bu yana ilk kez faiz artırmış, diğer ülkeler de onu takip etmişti.

Türkiye’yse resmi verilere göre yüzde 80, bağımsız araştırmacılara göre yüzde 181 enflasyona rağmen iktisatçıların açıklamakta zorlandığı ekonomi politikalarında ısrarcı kalmaya, faiz indirmeye devam ediyor.

Türkiye, Zimbabve, Lübnan, Suriye, Venezuela ve Sudan’dan sonra en yüksek enflasyona sahip altıncı ülke. Ekonomi yönetimiyse enflasyonun küresel bir sorun olduğunu ve geçeceğini savunuyor.