Almanya’da enflasyon yüzde 5’in altına indi

Almanya’da aralıkta yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 4,9’a düştü.
Almanya’da hükümet, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla ekonominin yavaşlamasını engellemek amacıyla 2020’de KDV indirimine gitmişti. Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık’ta altı aylık dönemde yüzde 19 olan KDV oranı yüzde 16’ya, bazı temel tüketim maddelerindeki yüzde 7’lik KDV oranı da yüzde 5’e indirilmişti.
Yıllık enflasyondaki düşüşte KDV indirimleri etkili oldu.
Artan enerji fiyatlarıysa ocak ayında da enflasyonda en önemli etken.
Enerjide aralık ayında yüzde 18,3 olan fiyat artış oranı ocakta yüzde 20,5’e yükseldi. Fiyatlar, araçlarda kullanılan yakıtlarda yüzde 24,8, akaryakıtta yüzde 51,9, doğal gazda yüzde 32,2 ve elektrikte yüzde 11,1 arttı.
Gıda fiyatlarındaki enflasyonsa ocakta yüzde 6’dan yüzde 5’e indi.