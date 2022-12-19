Almanya’da büyük ikramiyeyi tutturan Türk, parayı bademe yatırdı: Malatya’dan tarla aldı

Almanya’da lotodan büyük ikramiyeyi tutturan Kürşat Yıldırım, yatırım amacıyla Malatya’dan tarla satın aldı.

Kürşat Yıldırım bademe yatırım yaptı. (Bild)

Dortmund’da bir çelik fabrikasında vinç operatörlüğü yapan Kürşat Yıldırım, geçen haftalarda Almanya lotosunun 10 milyon avroluk (193 milyon 400 bin lira) büyük ikramiyesini kazanmıştı.

Yıldırım, lotodan büyük ikramiye çıkmasının ardından toplam değeri 1 milyon 150 bin avro olan bir Porsche bir de Ferrari marka iki lüks araba almıştı.

Almanya menşeili Bild gazetesine konuşan Yıldırım, yeni yatırımını açıkladı.

Yıldırım, Malatya’dan 20 hektarlık bir tarla satın aldı. Tarlada altı bin badem ağacı yetişiyor. Yıldırım’ın hesabına göre, tarladan yıllık 50 ton hasat almayı planlıyor. Yıldırım, yıllık yarım milyon avro kar etmeyi umuyor. Yıldırım ayrıca, “Uzmanlardan tavsiye aldım ve bunun iyi bir anlaşma olduğuna eminim” dedi.

Kürşat Yıldırım, gayrimenkule de yatırım yapmak istediğini de söyledi.

Yıldırım, Alman basınından kendisine büyük ilgi olduğunu ama Türkiye’den böyle bir ilgi görmediğini, bu yüzden Türkiye’ye kırgın olduğunu belirten Yıldırım şunları demişti: “Bir aydır Almanya’yı sallıyorum ama Türkiye’den kimse beni davet etmiyor. Şimdi bir Alman kanalıyla bir yıllık sözleşme yaptık, benim hayatımı reality-show olarak yayınlayacaklar. Hatta sözleşmeye Türkiye’den teklif gelirse oraya giderim diye eklettim. Ama Türkiye’den böyle teklifler almadım.”