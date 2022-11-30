Almanya’da 10 milyon avroluk ikramiyeyi kazanan Türk: Türkiye’ye kırgınım

Almanya lotosunun 10 milyon avroluk (193 milyon 400 bin lira) büyük ikramiyesi, vinç operatörü Kürşat Yıldırım’ın oldu.

Fotoğraf: Lotto

Dortmund’da bir çelik fabrikasında vinç operatörlüğü yapan Yıldırım, lotodan büyük ikramiye çıkmasının ardından toplam değeri 1 milyon 150 bin avro olan bir Porsche bir de Ferrari marka iki lüks araba almış.

Hürriyet’e konuşan Yıldırım, uyuşturucu yüzünden çok kötü günler geçirdiğini, çevresini özellikle de annesini çok üzdüğünü belirterek şunları söyledi: “Ben Almanya’nın en tehlikeli yerinde yaşıyorum. Eskiden spor yapan, parmakla gösterilen bir çocuktum. Ama uyuşturucu bataklığına girdim. Ailemi, etrafımı çok üzdüm, bırakmak için çok uğraştım. Annem benim yüzümden hasta oldu. Artık iyi işler yapmak istiyorum.”

‘Türkiye’ye kırgınım’

Alman basınından kendisine büyük ilgi olduğunu belirten Kürşat Yıldırım, “Bir aydır Almanya’yı sallıyorum ama Türkiye’den kimse beni davet etmiyor. Şimdi bir Alman kanalıyla bir yıllık sözleşme yaptık, benim hayatımı reality-show olarak yayınlayacaklar. Hatta sözleşmeye Türkiye’den teklif gelirse oraya giderim diye eklettim. Ama Türkiye’den böyle teklifler almadım” diyerek Türkiye’ye kırgın olduğunu söyledi.