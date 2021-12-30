Almanya üç nükleer santralini daha kapatıyor

Bazı AB ülkeleri nükleerden çıkışta kararlı tutum sergilerken aralarında Fransa ve Polonya’nın da bulunduğu bazı ülkeler yeni ‘çevre dostu’ santraller kurarak nükleere bağlı kalma planları yapıyor. AB Komisyonu’nun nükleer enerjiyi ‘çevre dostu’ enerji olarak sınıflandırma planları da tartışmaya yol açan bir diğer etken.