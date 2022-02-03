Almanya, Russia Today’i yasakladı

Almanya, Rusya devletine ait Russia Today’in Almanca (RT DE) kanalını yasakladı.

Lisanslama ve denetleme komisyonu (ZAK), yasaklama kararına, kanalın izinsiz program yayınlamasını ve yayın için izin başvurusunda bulunmamasını gerekçe gösterdi.

ZAK, RT DE için, “RT DE programı, izin gerektiren ve devlet medya anlaşmasının 52’nci paragrafı uyarınca izni talep edilmemiş veya verilmemiş bir televizyon ve radyo programı” tanımlamasını yaptı.

RT DE, 16 Aralık 2021’den beri Avrupa yasalarına uygun olarak yayın yapıldığını, kanalın Sırbistan’dan 6 Aralık 2021’de 2029’a kadar geçerli yayın lisansı aldığını açıkladı.

Kanal, karara karşı yasal işlem başlatacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Rusya’da akredite Alman medyasına karşı misilleme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

YouTube, 29 Eylül 2021’de RT DE’nin iki kanalının hesabını kapatmıştı.