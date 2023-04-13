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Yaramazlara biraz batar!

Almanya, Polonya’nın Ukrayna’ya savaş uçakları vermesini onayladı

Almanya, Polonya’nın Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya teslim etme başvurusunu onayladı.

Fotoğraf: AA

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, karardan memnuniyet duyduğunu söyledi.


AA’nın haberine göre Pistorius, başvuruyu bugün aldıklarını belirterek, “Federal hükümet olarak birlikte bu karara varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu da Almanya’ya güvenilebileceğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Almanya, 2002’de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusundan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya’ya satmıştı.

Almanya’dan devralınan MiG-29’ların yanı sıra Polonya’nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29’lar da bulunuyor.

Polonya’nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29’u Kiev’e teslim ettiğini açıklamıştı.

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