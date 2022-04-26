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Yaramazlara biraz batar!

Almanya fokurdatmayı sevdi: Sigara tüketimi düşerken, nargile kullanımı fırladı


Almanya’da özellikle gençler arasında sigara tüketimi düşerken, nargile içenlerin sayısı hızla artıyor.

Fotoğraf: AA

DW Türkçe’de yer alan habere göre geçen yıl hazır sigara tüketimi yüzde 2,8 düşerek, 71,8 milyar adet olarak kaydedildi. Bu sayı kişi başına 863 sigarayla, 1990’dan beri en düşük seviye.


Sarma sigaralarda da tüketim geçen yıl yüzde 5,6 düştü.

Söz konusu yılda nargile tütünü tüketimiyse yüzde 40 arttı.

Geçen yıl Almanya’da 127 bin kişi tütün ürünleri tüketimiyle bağlantılı hastalıklardan dolayı yaşamını yitirdi. Sigaraya bağlı hastalıkların tedavisinin ekonomiye yükü 97 milyar avro.

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