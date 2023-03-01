Alman medya devi uyardı: Yapay zekanın gazetecilerin yerine geçmemesi için özel içerikler üretilmeli

Alman medya devi Axel Springer’in CEO’su Mathias Döpfner, yapay zekanın yakında tamamen gazetecilerin yerine geçebileceğini söyledi.

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Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner, çalışanlarına gönderdiği kurum içi mektupta yapay zeka teknolojisinde gelinen noktaya dikkat çekti.

DW Türkçe’nin AFP’den aktardığına göre Döpfner söz konusu mektupta, “Yapay zeka, bağımsız gazeteciliği hiç olmadığı kadar iyi hale getirme ya da tamamen yerine geçme potansiyeline sahip” dedi.

Döpfner, yapay zeka teknolojisinden faydalanan bilgisayarların yakında ‘bilgi birikimi’ konusunda gazetecilerden daha iyi duruma geleceği öngörüsünde bulundu.

Microsoft destekli ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin bilgi açısından bir ‘devrim’ vadettiğini belirten CEO, medya organlarının hayatta kalmak istiyorlarsa, özel haber ya da orijinal yorum gibi içerikler üretmeye odaklanmak zorunda olduklarını söyledi.

Öykü niteliğindeki haberlere ilgi

Araştırmacı gazetecilik ve yorum katılan öykü niteliğindeki haberlerin medya sektöründe ‘giderek önem kazandığını’ belirten Döpfner, olayların arkasındaki ‘gerçek nedenleri’ sezmenin de gazetecilerin en büyük görevi olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

CEO, Axel Springer’in önümüzdeki dönemde ciddi sayıda çalışanı işten çıkaracağını da açıkladı. Söz konusu tenkisatın Bild ve Welt’te gerçekleştirilmesi bekleniyor. Axel Springer grubunda yaklaşık 18 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 3 bin 400’ü gazeteci.