Alman kasabasında kedilere sokağa çıkma yasağı

Almanya’nın güneybatısındaki Walldorf kasabasında bazı kedi sahiplerinin ağustos sonuna kadar hayvanları dışarı çıkarması yasaklandı.

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Amaç nadir bir kuş türü olan tepeli toygarın korunması. Batı Avrupa’da tepeli toygar popülasyonu özellike son yıllarda azaldı.

Çiftleşme mevsimine giren kuşlar yuvalarını yere yapıyor. Bu da onları kediler için kolay av haline getiriyor.

Washington Post’un aktardığına göre Walldrof kasabası yetkilileri türlerin hayatta kalmasında her bir yavrunun yaşamasının önemine dikkat çekti.

Kasabanın güneyindeki tüm kediler için geçerli olan ve gelecek üç yıl devam etmesi planlanan yasak, kedi sahiplerinin tepkisini çekti.

Yerel gazete Rhein-Neckar-Zeitung kasabadaki hayvan koruma derneğinin kararla ilgili hukuki yollara başvuracağını yazdı.