Alman kaleci Neuer: Cilt kanseri nedeniyle üç ameliyat oldum

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Alman milli kaleci Manuel Neuer (36), cilt kanseri sebebiyle üç kez ameliyat edildiğini duyurdu.

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Alman Tenisçi Angelique Kerber’le cilt bakım ve güneş koruma ürünlerini piyasaya sürecek ortak bir şirket kuran deneyimli kaleci, sürekli açık havada antrenman yaptığı, boş vaktini doğada geçirmeyi sevdiği için güneşten korunmaya dikkat ettiğini söyledi.

Neuer, tanıtım toplantısında, Kerber ve kendisinin cilt hastalıklarına ilişkin önceden yaşanmış hikayeleri olduğunu belirterek, ”Angelique’te hiperpigmentasyon var. Bendeyse yüzümde cilt kanseri, üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım” dedi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Neuer’in 18 gün sonra Katar’da başlayacak 2022 Dünya Kapası öncesinde kaleye döneceği bildirildi.