Alman istihbaratı Türkiye’deki seçim öncesi tedirgin

Alman istihbaratı, Türkiye’deki seçime ilişki yaptığı uyarıda, ‘Türkiye’yle ilişkili aşırılık yanlısı grupların’ ve karşıtlarının olası eylemlerine dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, Türkiye’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçime ilişkin uyarıda bulundu.

DW Türkçe’nin Welt am Sonntag gazetesinden aktardığına göre kurumdan yapılan açıklamada önümüzdeki seçimler, ‘Türkiye’yle ilişkili aşırılık yanlısı örgüt taraftarlarının duygularını harekete geçiren bir olay’ olarak nitelendi.

Haberde bunun ‘Türk milliyetçileri ve aşırı sağcıları’ kadar muhalif güçler ve Almanya’da ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırılan PKK’nın taraftarları için de geçerli olduğu belirtildi.

Teşkilat, AKP ve MHP’nin Almanya’da faaliyetleri izlenen kurumlar arasında olmadığını hatırlattı. Ancak gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi için ‘korku uyandırıcı ve şiddet içerikli çağrı ve faaliyetlerin olabildiğince kapsamlı bir biçimde aydınlatılması ve tahmin edilmesinin’ teşkilatın ödevleri arasında olduğu belirtildi.