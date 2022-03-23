Alkışlı protestoya katılan doktorların savunması alınacak

Muğla’da meslektaşlarına şiddet uyguladığı iddia edilen uzman çavuşu alkışlayarak protesto eden doktorların savunması alınacak.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görevli doktor Tahir Tarımer, 14 Mart’ta hastaneye tedaviye giden jandarma uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın kendisine saldırdığını öne sürmüştü.
Aladağlı, ameliyatın ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilirken diğer doktorların protestosuyla karşılaşmıştı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde bahsedilen saldırıya rastlanmaması üzerine doktora idari soruşturma başlatılmıştı. Açığa alınan uzman çavuş da görevine iade edilmişti.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nin idari soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında kamera görüntüleri incelenerek protestoya kimin katıldığı belirlendi. Doktorlar dahil 25 sağlık çalışanının ifadesinin alınması kararlaştırıldı.