Diken

Yaramazlara biraz batar!

Muğla il sağlık müdürü görevden alındı


Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer görevden alındı.

Fotoğraf: muglaism.saglik.gov.tr

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görevli doktor T.T., 14 Mart’ta hastaneye tedaviye giden jandarma uzman Çavuş A.A.’nın kendisine saldırdığını öne sürmüştü.


A.A., ameliyatın ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilirken diğer doktorların protestosuyla karşılaşmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde bahsedilen saldırıya rastlanmaması üzerine doktora idari soruşturma başlatılmıştı. Açığa alınan uzman çavuş da görevine iade edilmişti.

Tüm bu gelişmenin ardından görevden alınan il sağlık müdürü Gençer’in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.

SON HABERLER

İlkbahar ekinoksu ve yeni astroloji yılı

21 Aralık 2021 kış gündönümünden beri ışık arttı arttı, genleyip genişledi ve bugün gecenin karanlığıyla günün aydınlığı eş ve elele noktaya geldi. İşte sıfır noktası bu. Gece ve gündüzün eşitliği.

‘Montrö bildirisi’ni imzalayan amiraller: Herkes aynı noktaya geldi

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı. Montrö’nün önemine vurgu yapan isimler Ukrayna’da yaşananların haklı olduklarını gözler önüne serdiğini ve hükümete karşı bir kalkışma niyetlerinin olmadığını vurguladı.