Muğla il sağlık müdürü görevden alındı

Kamuoyunda ‘amirallerin Montrö bildirisi’ olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davada, sanıklar Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol, Atilla Kezek ve Emin Sami Örgüç savunma yaptı. Montrö’nün önemine vurgu yapan isimler Ukrayna’da yaşananların haklı olduklarını gözler önüne serdiğini ve hükümete karşı bir kalkışma niyetlerinin olmadığını vurguladı.