Muğla il sağlık müdürü görevden alındı

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer görevden alındı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görevli doktor T.T., 14 Mart’ta hastaneye tedaviye giden jandarma uzman Çavuş A.A.’nın kendisine saldırdığını öne sürmüştü.
A.A., ameliyatın ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilirken diğer doktorların protestosuyla karşılaşmıştı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde bahsedilen saldırıya rastlanmaması üzerine doktora idari soruşturma başlatılmıştı. Açığa alınan uzman çavuş da görevine iade edilmişti.
Tüm bu gelişmenin ardından görevden alınan il sağlık müdürü Gençer’in yerine Menteşe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı.