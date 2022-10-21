Aliyev, kaza geçiren Binali Yıldırım’ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Bakü’de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Yıldırım’la bir süre sohbet eden Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aliyev ayrıca, Yıldırım’la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci’yi de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Azerbaycan’a gelen Yıldırım ve Ayrım’ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl’dan Zengilan’a giderken kaza geçirmişti.

Yıldırım ve Ayrım helikopterle Bakü’ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yıldırım, Ayrım ve Demirci’nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye’ye döneceklerini bildirmişti.