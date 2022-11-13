Alice Müzikali yeniden sahneleniyor

İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, 23’üncü Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali, kısa aranın ardından 22 Kasım’da 74’üncü kez sahnelenecek.

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Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Serenay Sarıkaya’nın ‘Alice’ olarak seyirci karşısına çıktığı müzikalde, Ezgi Mola ‘Kraliçe’, Enis Arıkan ‘Tavşan’, Şükrü Özyıldız ‘Şapkacı’, İbrahim Selim ‘Kral’, Merve Dizdar ise ‘Kedi’ rolüyle başrolleri paylaşıyor.