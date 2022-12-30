Aliağa’da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi: Bir işçi öldü, sekizi yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde rafineri ve petrokimya tesisindeki gaz sızıntısından etkilenen dokuz işçiden biri hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Evrensel

İlçedeki petrokimya üreticisi firmaya ait fabrikada dokuz kişi, kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden biri hayatını kaybetti.

PETKİM’in açıklamasında, bugün saat 14.15 sıralarında, rafineri ve petrokimya tesislerinde yer alan ACN fabrikasında bir işlem sırasında bazı işçilerin gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yaşanan sızıntı sonucu gazdan etkilenen dokuz çalışma arkadaşımıza olay yerinde ilk müdahale yapılmıştır. Buna rağmen elim olay sonucunda bir arkadaşımız hastanedeki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yedi arkadaşımızın hastanede tedavileri devam etmektedir.”

Açıklamada, gaz sızıntısının sebebine dair araştırmaların sürdüğü bildirildi.