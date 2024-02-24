Ali Topuz: ‘Sizi yok edeceğiz’ deyin, olsun bitsin

İktidarın bir milletvekili, “Dünya Anadili Günü”nde Kürtçeyi eve mahkûm eden bir mesaj yayınladı. Turgut Özal’ın “kaset serbestisi” getirirken söylediği “tarlada şarkı söyleme” imkânı bile artık lüks anlaşılan.

Çelişkileri, mantıksızlıkları, muhakeme arızalarını dile getirmekle bir şey değişmeyecek elbette, gücü elde tutan o güce dayanarak bol bol boş laf üretmeye devam edecek. Bütün bu lafların özeti şu ama: Kürtçe son sığınağı eve hapsedilmek isteniyor, tarlada şarkı söylemek bile ileri bir adımmış. Az gidip uz gidip dere tepe düz gidip gele gele “ev hapsi”ne gelmiş Kürtçe.

Görüyoruz, Kürtçe ve Kürt düşmanlığınız böyle belagat oyunlarıyla gizlenmiyor. Baş ortağınız MHP gibi açık olun en iyisi, “Sizi yok edeceğiz” deyin, olsun bitsin.

Ali Topuz’un yazısı