Ali Sirmen: Kaybeden demokrasi ve laik Cumhuriyet olmasa mesele yok

Bu kadar elverişsiz koşullarda bile seçim kazandıklarına göre söyleyecek bir şey yok.

Bir kez daha iktidara taşıdıkları AKP’nin Türkiye’yi içine düşürdüğü durumu düşününce, son seçimin bir kazananı olup olmadığı sorusu ciddi olarak gündemde.

Kimse kusura bakmasın! Ben kaybedeni laik Cumhuriyet olan bir seçimin kazananı olduğunu kabul edemem. Türkiye’nin ne kazandığını önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Tabii kazananın da Türkiye’nin de bir şey kazanmadığını söylemek de yetmiyor. Kazananın da kaybettiği bir seçimle, Türk demokrasisi “kazan kazan” yerine “kaybet kaybet” formülünü yaşama geçirmek dehasını göstermiştir. Az şey değil!

Resmen açıklanan sonuçlara göre son seçimin baş kaybedeni ise CHP’dir. Onunla birlikte kaybeden demokrasi ve laik Cumhuriyet olmasa mesele yok. Ama öyle değil. CHP’yi dışlayan bir formülle de iş yürümeyeceğine göre ne yapmalı sorusu geliyor gündeme. Son seçim gösterdi, bu CHP önderliğinde sorun çözülmüyor. Çok elverişli koşullara karşın yüzde 25 bandına sıkışmış hantal parti bu haliyle yerinden milim kıpırdamıyor.

Ali Sirmen’in yazısı