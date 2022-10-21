Ali Sirmen: Kamu alanında kadere yer yoktur

21. yüzyılda karanlıklar çağının temsiliği ve koruyuculuğu işlevini yüklenmiş AKP, dünya birinciliğini kendi elinde tuttuğu maden kazaları alanında da hesap vermekten kaçınmaya çalıştığı her alanda olduğu gibi, kader kalkanı ardına saklanmıştır.

Oysa her konuda hesap verilebilirliğin esas olduğu demokrasilerde kamu alanında kadere yer yoktur. Kazaların da sorumluları vardır ve sorumlular da hesap vermek zorundadırlar. Türkiye’nin maden kazalarında dünya birincisi olmasının nedeni gerekli önlemlerin alınmaması, sermayenin kâr dürtüsüyle yeterli emniyet tedbirlerinden kaçınması ve bu davranışlarında da AKP’nin desteğine sahip olmalarındandır.

İş güvenliği konusunda zorunlu önlemleri almayan maden işletmecileri ve onların destekçisi AKP maden cinayetlerinin hesap vermesi gereken sorumlularıdırlar.

Bize yalan söylüyorlar, maden kazaları kader değildir.

Bu kokuşmuş düzenin hiçbir kurumu kader değildir.

Ali Sirmen’in yazısı