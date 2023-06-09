Ali Sirmen: Her seçim yenilgisinden sonra istifa şart değil

Seçim biter bitmez herkes sordu: Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin mi, etmesin mi? Çoğu kişi soruyu dahi sormaya gerek görmeyip “Hadi artık gereğini yap! İstifa et. Seçmene saygı, onur, gelenek bunu gerektirir” diyor, otomatikman istifayı istiyorlardı.

Çok saygı duyduğum, düşüncelerinden feyzaldığım nice kişi de aralarında olduklarından, önce onlardan özür dileyerek bu tutumu yanlış gördüğümü belirtmek isterim.

Hayır efendim her seçim yenilgisinden sonra illa da istifa şart değildir. Kemal Bey’in de istifa zorunluluğu yoktur.

Önce seçim yenilgisinin nedenleri araştırılmalı ve burada Kemal Bey yanlışı, ağır ihmali varsa istifa etmelidir.

Allah aşkına son seçimler hepimizin gözünün önünde olmadı mı? Kim bunların baskıdan, hırsızlıktan, tehditten münezzeh olduğunu söyleyebilir ki???

Bu koşullar altında cereyan etmiş bir seçimde, hileye, milli irade hırsızlığına baskıya, taraflı yargıya kaba kuvvete karşı sonuna kadar dirençle mücadele edeni mi sorumlu tutacağız?

Ali Sirmen’in yazısı