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Yaramazlara biraz batar!

Ali Sirmen: Arz etmek, basın için söz konusu olmaması gereken bir husus

Geçen gün bir basın toplantısı sırasında gazetecilerin Cumhurbaşkanı’na “arz ederek” sorularını sormaları büyük tepkiye yol açtı.

Tepki haklıydı, bir üst makama veya otoritesi karşısında hizaya gelinen makama saygıyla sunmak anlamına gelen arz etmek, demokrasilerde basın için söz konusu olmaması gereken bir husustur.


Hem yürütmenin hem de fiilen yasama ile yargının başı olan cumhurbaşkanına basın gerçeği arz ederek bildiriyor veya sorusunu arzederek soruyorsa orada basın özgürlüğü yoktur.

Basın özgürlüğü olmayan yerde de demokrasi yoktur.

Arz edebildim mi efendim?

Ali Sirmen’in yazısı

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