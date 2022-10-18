Ali Sirmen: AKP, daha önce de birçok kez olduğu gibi bunu yapmayı isteyecek

Herkes büyük bir heyecan içinde 2023 seçimlerini bekliyor. Artık eskilerin deyimiyle “seçim sathı maili”ne (seçim eğik eğimine) girmiş bulunuyoruz. Durumdan o kadar kesin emin olmayıp “Bütün göstergeler AKP-MHP’nin önümüzde ki seçimi kaybedeceğini gösteriyor. AKP kazanamayacağı seçimi yaptırmaz, bu durumda görünür bir gelecekte sandık yok” diyen de var.

Tabii seçimlerin olmasından kasıt, iktidar ve muhalefetin, silahların eşitliği ilkesine uygun olarak, temel hak ve özgünlüklere saygı ortamında, herhangi bir baskı altında olmaksızın bağımsız yargı denetiminde yapılacak seçimlerdir. Yoksa, seçmen kütükleriyle alabildiğine oynandığı her türlü seçim hilesine umarsızca boyun eğilmesinin sağlandığı, dürüstlüğün katresinin bulunmadığı, atı alanın Üsküdar’ı geçtiği, öyle AKP’nin her türlü kuralsızlığı gönlünce yapıp gerçekte sandıkta çoğunluğu sağlayamadan, “Ben kazandım!” deyip, bu zorbalığı da devletin bütün erklerini sivil darbeyle ele geçirmiş olması sayesinde dayatarak kabul ettirmesi seçimin yapılması anlamını taşımayacaktır.

Ama hiç kuşkunuz olmasın ki AKP, daha önce de birçok kez olduğu gibi bunu yapmayı isteyecek ve de deneyecektir.

Türkiye’de diktadan kurtulup demokrasiye ulaşmak ancak muhalefetin, iyi örgütleyeceği demokrat kamuoyunun kurallara uyulmasını sağlamadaki başarısıyla mümkün olabilecektir.

Bu husus başarılamadığı takdirde seçim insanların sandığa giderek oy kullandıkları görüntüsüne karşın milli iradenin tecelli etmesinin sağlanamadığı bir kandırmacadan ileri gidemeyecektir.

Ali Sirmen’in yazısı